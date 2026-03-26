













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの百﨑蒼生が26日、ファーム・リーグのオリックス・バファローズ戦に「9番・三塁」で先発出場。2回に今季第1号となる、圧巻の弾丸ライナー弾を叩き込んだ。











オリックスの先発は、2026年WBCにも選出された曽谷龍平。阪神は初回、ドラフト2位ルーキー谷端将伍のタイムリーなどで2点を先制。さらに迎えた2回表の攻撃、1死無走者で9番の百﨑が右打席に向かう。



カウント2－1からの4球目、143キロのストレートを百﨑が豪快に振りぬいた。弾き返された打球は弾丸ライナーとなり、あっと言う間に左翼フェンスを越えていく本塁打となった。



カメラが追い付かないような凄まじい百﨑のバッティングで1点を追加した阪神は、5回にも1点を加点。終始試合を優位に進め、最終スコア4－1でオリックスに勝利した。



百﨑は、2023年ドラフト4位で東海大熊本星翔高から入団。抜群の打撃センスを武器とし、昨季は3、4月度のファーム月間MVPに輝く活躍で打率.294をマークしてみせた。



昨季の7月31日に行われた中日ドラゴンズとの二軍戦では、高橋幸佑投手からバンテリンドームの左翼スタンドに本塁打を叩き込んだ。本塁打がでにくい球場のひとつといわれた一軍使用ドームで、自らのパンチ力を証明してみせた。



阪神は昨年のドラフトで立石正広、谷端と豪打の右スラッガーを指名している。また、同じ遊撃のポジションには同期の山田脩也が若手ライバルとして並び立ち、百﨑も安穏とはしていられない。



今季も走攻守でレベルアップを期し、一軍に必要な戦力としての力をつけながら出場機会を増やしていきたいところだ。

























【動画】爆発的なスイング、百﨑の弾丸ライナー弾がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













弾丸ライナー



百﨑蒼生

ファーム第1号ホームラン



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