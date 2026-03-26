大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。オープン戦打率4割と好成績を残していた中での非情宣告となったが、デーブ・ロバーツ監督は更なる経験が必要と考えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「ドジャースはキムに成長を期待している。表面的には、彼はスプリングトレーニングで打率.407、1本塁打、6打点、出塁率.448、長打率.519と非常に良い成績を残していた。しかし、27打数で8三振を喫しており、ゾーン外の球に手を出す傾向も見られた」と指摘。

その上で、「打席の内容だ。特にボール球への手出し。右投手に対してはかなり良くなっていると思う。ただ、もっとプレーする必要があると思う。本当にそう思う。打席に立つ経験こそが、彼が今後しばらくの間メジャーリーガーとして活躍していくための助けになると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

しばらくは3Aでプレーするとみられるキムだが、選球眼の改善を特に意識して練習・試合に臨む必要がありそうだ。

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