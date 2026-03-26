「強いプロ意識」ダルビッシュ有、制限リスト入りで枠確保！　自己犠牲で…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手が制限リスト入りしたことで、ロースター枠が一つ空き、31歳のルーカス・ジオリト投手を獲得することが現実的になったと韓国紙『朝鮮日報』が報じている。

昨年11月4日（日本時間5日）には、ダルビッシュが右肘の靭帯再建手術を受けたため、2026シーズンはほぼ全休するとの発表があった。

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そして、ダルビッシュは信念に基づき、自ら制限リスト入りして6年総額1億800万ドル（約172億円）の契約延長の4年目にあたる2026年に受け取る予定の1500万ドル（約24億円）を全額放棄した。

普通の選手ならしないことをダルビッシュは決断したが、同選手にとっては初めてのことではない。

ダルビッシュは昨年7月、家庭の事情により制限リスト入りした時も1600万ドル（約25億4000万円）の年俸のうち、活動できなかった期間にあたる400万ドル（約6億4000万円）を放棄している。

自らを犠牲にしてチームに尽くすことは、まさにダルビッシュのポリシーだ。

この決断によって、パドレスは人件費の負担が軽減され、ロースター強化への道が開かれたことになる。

それを踏まえ、同紙は「故障者リスト（IL）入りしてリハビリをしながらも、予定されていた1500万ドルの年俸を受け取ることができたはずだったが、彼は自らそれを放棄することを選んだ。

ダルビッシュの強いプロ意識は、またしても前例のない決断に繋がった」と伝えている。

主力のジョー・マスグローブ投手が故障者リスト入りしている状況であるため、パドレスはFA市場に残っている中でもトップクラスと言えるジオリト獲得を目指しているようだ。

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