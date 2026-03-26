千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手が、2026シーズンにオールスター選出を果たすかもしれない。それほどオフシーズンの出来が良く、期待度が高まっていると米メディア『ヘビー』が報じている。

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2023シーズンは健康を維持し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほどの印象的な活躍を見せた。

しかし、2024シーズンは負傷でほとんどプレーできず、2025シーズンは前半こそ大活躍したものの、怪我後に失速してマイナー降格を経験。

負傷しなければエース級の投手になるが、怪我すると大幅にパフォーマンスが低下することが恒例となっている。

そういった懸念がある中でも、現在のコンディションは良好で、2026シーズンに向けて問題なく調整が進んでいる。

直近の登板は19日（日本時間20日）に行われたオープン戦のヒューストン・アストロズ戦だが、この試合で4回投げて3安打4奪三振無失点という圧巻の投球を披露していた。

そうした状況を踏まえ、米メディア『ジ・アスレチック』のティム・ブリットン記者は、千賀がオールスターに選出されると予想している。

その理由として「この右腕はメジャーでこれまで以上に自信に満ちた様子を見せており、スプリングトレーニングでの投球内容もその自信を裏付けている。

速球は球速計で99マイル（約159.3キロ）を記録し、打線を次々と抑え込んでいた」と説明。

最大の武器である“ゴーストフォーク”も鋭さが増しており、今季はルーキーシーズンに匹敵するような活躍を見せるかもしれない。

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