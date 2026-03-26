















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの池田陵真外野手が26日、ファーム・リーグの阪神タイガース戦に「7番・左翼」で先発出場。8回にチーム唯一の得点となる本塁打を放った。







オリックスは0－4と劣勢の場面で8回裏の攻撃を迎えた。阪神のマウンドには、6回から投げている門別啓人が3イニング目の投球。オリックスの打席にはこの回先頭の池田が向かう。



2球目、アウトハイに来た141キロのストレートを池田が豪快に捉えた。打球は左中間方向に舞い上がり、スタンド最深部に着弾する本塁打となった。











阪神期待の若手を攻略した池田の打撃でオリックスは1点を返したが、後続が続くことができず反撃もここまで。最終スコア1－4でオリックスは阪神に敗れた。



池田は高卒5年目の22歳。一軍で通算26試合に出場経験があるが、昨季は昇格を果たせず出場機会を得られないまま終えてしまった。



強い打球を広角に飛ばせる長所を磨き、今季は一軍昇格・定着への足掛かりをつかみたい。





























【実際の動画】真っすぐを捉えた！池田陵真の本塁打

DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより













後輩たちに負けじと



池田陵真

ファーム第1号ホームラン



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