オリックスの池田（写真：産経新聞社）





　



オリックス・バファローズ　最新情報

　オリックス・バファローズの池田陵真外野手が26日、ファーム・リーグの阪神タイガース戦に「7番・左翼」で先発出場。8回にチーム唯一の得点となる本塁打を放った。
 

 
　オリックスは0－4と劣勢の場面で8回裏の攻撃を迎えた。阪神のマウンドには、6回から投げている門別啓人が3イニング目の投球。オリックスの打席にはこの回先頭の池田が向かう。
 
　2球目、アウトハイに来た141キロのストレートを池田が豪快に捉えた。打球は左中間方向に舞い上がり、スタンド最深部に着弾する本塁打となった。
 

　

 
　阪神期待の若手を攻略した池田の打撃でオリックスは1点を返したが、後続が続くことができず反撃もここまで。最終スコア1－4でオリックスは阪神に敗れた。
 
　池田は高卒5年目の22歳。一軍で通算26試合に出場経験があるが、昨季は昇格を果たせず出場機会を得られないまま終えてしまった。
 
　強い打球を広角に飛ばせる長所を磨き、今季は一軍昇格・定着への足掛かりをつかみたい。
 
　









　


【実際の動画】真っすぐを捉えた！池田陵真の本塁打
DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより
 

　

 

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池田陵真
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