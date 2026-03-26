26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にVTR出演したヤクルトOBの五十嵐亮太氏が、ヤクルトについて言及した。

五十嵐氏はヤクルトについて「戦力の厚みといえば、他のチームと比較した場合、厚くないんですよ。上位にあげられなかった理由にするんだったら、たらればが多い。若い選手が活躍したら、怪我人が治ったらとか、その人が活躍してくれたらの要素が多いので、計算がしにくいですよね」と指摘。

打線についても「今年もオスナが一軍に居続けてくれることが大事。彼がいることで前後を考えたり、彼にどう繋ぐか、打線の中でプランが出来上がってくる。もちろん、内山壮真、長岡、赤羽、伊藤琉偉も、これからの選手はたくさんいるが、まずは怪我がしないことが大事。その上でどれくらい成績を残せるか。競争に勝っていかないといけない」と分析した。

投手陣については「安定的にしっかりやってもらわないといけないのは吉村。チームのエースとしての存在というか、より投手陣を引っ張っていく存在になっていけないと思うし、どんなチーム状況だろうと10勝以上するところが大事になってくるのかなと思います」と吉村貢司郎の活躍に期待した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』