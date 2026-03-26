













27日に開幕を控えるプロ野球。名門復活を目指す埼玉西武ライオンズにおいて、若きリードオフマン・西川愛也の存在は浮上のカギを握る。オープン戦では一時苦しんだが、開幕に向けて状態は上向き。日本一を知るベテラン外野手の加入も刺激に、さらなる進化が期待される。（文・羽中田）





西武の中心へ――上向く若きリードオフマン



長い冬を越えて、狭山丘陵の桜が咲き始めた。西武線沿線には、選手タペストリーや告知ポスターが飾られた。











街の開幕ムードが高まってきた中で、今季も西武の中心には西川愛也がいる。



3月18日、本拠地ベルーナドームでの東北楽天ゴールデンイーグルスとのオープン戦。「1番・中堅」で出場した西川は、5打数2安打2打点を記録。



1安打目はコンタクトの瞬間に肘を巧みに畳み、ライト線へ今季オープン戦初長打となる適時二塁打。二塁塁上での緩やかな表情に、結果だけでなく、内容が伴い始めていると感じた。



2安打目は外角高めの速球を逆らわずに弾き返し、左中間を破る適時三塁打。試合前時点で打率.212（33打数7安打）と苦しんでいたが、開幕に向けてエンジンがかかってきていた。



複数安打は、2月28日の千葉ロッテマリーンズ戦以来。打撃の状態が上がり、さらに守備時の一歩目が軽くなってきた。



西川は3月20日、横浜DeNAベイスターズとの試合でも「1番・中堅」でスタメン出場した。











0対1のビハインドで迎えた3回、2死一、三塁の場面。DeNA・九鬼隆平の打球に対して迷いなく一歩目を切ると、加速して最後はスライディングキャッチ。先発投手・武内夏暉をはじめ、チームを救うビッグプレーを見せた。



この日の攻守が示すように、今の西川には迷いがない。身体のキレが戻り、動き出しに確信が宿っている証拠だ。西武はこの試合に4対1で逆転勝ちし、まだ吐息の白い本拠地で、駆けつけたファンに勝利を届けた。



打撃の上昇と連動するように、守備でも軽快さが際立ってきた。状態は確実に上向いており、昨季まで積み重ねた経験が、今季満開になろうとしている。



























日本一を知る男がもたらす“刺激”



成長の要因にはライバルの存在も大きい。今季の外野陣には、海外FA権を行使してDeNAから加入した桑原将志がいる。











2024年の日本シリーズMVPに輝いたリードオフマンの加入は、チームに新たな競争をもたらした。



1番打者は、単に最初に打席に立つ選手ではない。試合の入りを決め、打線の流れを生み出す存在である。出塁、走塁、そして守備。そのすべてがチームのリズムに直結する。



西川は、その役割を担う資質を持っている。西武生え抜き9年目の今季は、競争に勝つことだけではなく、1番打者としての役割を確固たるものにすることを期待したい。



打撃で出塁し、積極的な走塁で次の塁を狙い、そして広い守備範囲でアウトをもぎ取る。プレーの一つひとつが、チームに勢いをもたらすだろう。











西武は3月27日、ZOZOマリンスタジアムに乗り込み、千葉ロッテマリーンズとの開幕戦を迎える。ベルーナドームでの開幕戦では、3月31日にオリックス・バファローズと対戦する。



1番打者は西川か、桑原か、あるいは他の選手が務めるのか。リードオフマン争いにも注目だ。



今や「愛也」がいない西武は想像できない。今季も獅子の核弾頭が、春の風とともにチームを動かしていく。





【著者プロフィール】

羽中田 (hanakata)

ライター。2001年東京都生まれ。幼少期から埼玉西武ライオンズにまっしぐら。2025年5月より埼玉西武ライオンズの、イベント、試合、選手のインタビューを中心にコラムを寄稿。現在、カフェ店員をしながら執筆活動に励み、年間60試合以上を現地へ足を運ぶ。趣味は、炭坑節を聴きながらカフェモカを飲むこと。













【動画】春季キャンプから魅せた！西川愛也のバックホームがこちら

DAZNベースボールの公式Xより











背番号51から放たれたバックホーム



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