26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が、巨人の開幕投手ドラフト1位・竹丸和幸（鷺宮製作所）について言及した。

大矢明彦氏は「意味合いが違うんですけど、僕らの周りから見ていると竹丸を開幕にさせないといけないくらいきついのかな。ルーキーのピッチャーとして考えた場合、それだけチームで開幕抜擢されて、ジャイアンツを背負わせてスタートしよう。そういう気持ちの表れが開幕スタートなのでね。それに応えて、ジャイアンツを背負ってくれると良いなと思いますね」と話した。

真中氏は「開幕投手はだいぶ重いと思うんですけど、それくらいの能力がある。いきなりオープニングゲームでとんでもないゲームをしたら、他の先発陣も刺激を受けて良い方向に行くんじゃないかなという気がしますから、阿部監督も期待も含めての起用だと思うので、ぜひ頑張ってほしいですね」とエール。

巨人OBの斎藤雅樹氏は「竹丸で開幕になったというのは、期待の表れですね。だけど彼に1年間頑張ってというのも酷だと思っていますので、竹丸がいけるところまで頑張っていって、その間に戸郷なり、山﨑がフォローできれば良いのかなと思いますね」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』