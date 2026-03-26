侍ジャパン 最新情報

大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んだ侍ジャパンは、準々決勝敗退の結果に終わっている。ベネズエラへの敗戦は予想外のものであり、優勝候補だと見られていた侍ジャパンには、厳しい声も届いている。米メディア『ジ・アスレチック』のキャシー・ウー記者が言及した。

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試合の流れを決定づけたのが、6回に飛び出したウィルヤー・アブレイユ外野手の3ラン本塁打だった。1点を追う無死1、3塁の場面で打席に立ったアブレイユは、「同点にするために外野へ打ち上げる」ことを意識していたという。

しかし結果はそれ以上で、逆転の3ラン本塁打を放った。アブレイユは「キャリアで最高の瞬間の1つ」と振り返り、「ファンの雰囲気も含めて、これまでで最も興奮した試合だった」と語っている。

この一発で試合の流れは完全にベネズエラへ傾き、日本は劣勢に立たされた。最終的に大谷翔平選手が放った打球は浅いフライとなり、これが試合終了の瞬間となった。

今回の侍ジャパンの敗退についてウー氏は「大会史上最も早い段階で敗退を喫した日本にとっては、痛恨の敗北の1つである。3年前に大会を席巻したチームにとっては衝撃的な結果であり、前回の結末を踏まえると、まさに雲泥の差だ」と言及した。

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