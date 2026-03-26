ロッテは27日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで西武との開幕戦に挑む。20年からの5年間で4度Aクラス入りし、そのうち3度が2位とリーグ優勝への期待が年々高まる中、昨季はソフトバンクとの開幕3連戦に3連勝しながら、終わってみればリーグ優勝したソフトバンクに31.5ゲーム差をつけられる最下位に終わった。

サブロー新監督が就任し、“地獄の秋季キャンプ”で心技体を鍛え上げた選手たちは、一冬を超えて逞しくなり、都城春季キャンプでも技術向上に励んだ。オープン戦は4勝11敗2分の12位に終わり、プロ野球解説者の順位予想でもBクラス予想が多い。

このチームは好不調の波が大きく、勢いに乗るかと思われたところで突如連敗したり、なかなか勝てない状況でも1つの勝利をきっかけに連勝することが何度もあった。オープン戦の結果だけ見れば、今季も苦しい戦いが予想されるが、攻撃では“1つ先を狙った走塁”、“足を使った攻撃”とチームとしての攻撃の方向性が示されており、精度が上がれば、嫌らしい攻撃で相手球団を揺さぶることができる。ここに長打が加われば、得点力アップにも期待が持てる。

投手陣は、益田直也、澤田圭佑、ロング、廣畑敦也、高野脩汰、横山陸人がオープン戦の防御率0.00で終え、鈴木昭汰、廣池康志郎も安定した投球を披露。昨季は勝利の方程式を固定できず苦しんだが、最少失点を守り切る野球ということを考えれば、ゼロで開幕を迎えるリリーバーが多いのは非常に心強い。

先発陣はドラフト2位・毛利海大（明治大）が球団の新人では76年ぶりに開幕投手を務め、2桁勝利と規定投球回到達を目標に掲げる田中晴也、5年連続規定投球回中のエース・小島和哉が西武との開幕3連戦での先発が予想される。高卒3年目の木村優人、ベテランの石川柊太と西野勇士、WBC日本代表の種市篤暉、DeNAから移籍したジャクソンもいる。

気になるのは二軍戦を見ていると、支配下登録で先発しているのが河村説人、唐川侑己、西野の3人だけで、その他育成投手が先発をしていること。今季は4月から6連戦が多く組み込まれており、バックアップの先発候補に多少の不安はある。

◆ リーグ優勝へ

サブロー新監督のもと、1974年以来となる勝率1位でのリーグ優勝を目指す。チームキャプテンのソトは「ファンは勝ちを望んでいると思いますので、僕らは全員でできるだけのことをやって、勝ちに向かっていきます。シーズン中もファンの方が喜んでいただけるようなシーズンを送りたいと思っています」とファンに勝利を誓った。

今季から選手会長に就任した横山陸人は「チームとしてはリーグ優勝、日本一を常に目標にしてやっているので、高いレベルで野球をやっていければいいかなと思っているのと、個人としては昨年50試合投げられたので、1回50試合投げられたことに満足せずに今年、来年、再来年とずっとアベレージで50試合、60試合投げられるピッチャーになっていければ」と意気込む。

岡大海は「勝ちたいと思いますし、勝ってみんなで優勝の喜びを分かち合いたいシーズンにしたい、それだけですね」と話せば、髙部瑛斗も「もちろん優勝するために勝ちを積み重ねたい気持ちもありますし、そのためには僕らが何かをしなければいけないのかが大事になってくる。優勝するために僕がどういうことをしなくちゃいけないのか、1年間しっかり考えてやりたい」と優勝への想いを口にする。

若手主体のチームで、今季も苦しい戦いが予想されるとの声も多いが、勝つことのみが求められる一軍の舞台。今季は1つでも多く勝利し、マリーンズファンを喜ばせてほしい。

取材・文＝岩下雄太