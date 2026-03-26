26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』に出演したプロ野球ニュース解説陣が阪神のリリーフ陣について言及した。

谷繁元信氏が離脱した石井大智について「去年53試合投げて防御率0点台。その穴をどう埋めるか、そこが一つ不安だと思うんですよね。去年石井がちょっとだけいない時期があったんですけど、あんまりチーム状態が良くなかった。そこを誰が埋めるのかがポイントになると思いますね。何人かで埋めないといけないと思うので、そこがポイントになるのかなと思います」と指摘。

大矢明彦氏も「谷繁さんが言いましたけど、石井が離脱しているとなると、及川に少し頑張ってもらう試合が増えると思う。及川が早めに疲れが来ちゃうと、及川、石井と6回以降の戦いがすごく難しくなる。確かに先発がいるんだけど、先発完投でやるゲームがどのチームもそんなにない。中継ぎ以降がどれだけ抑えるかに比重がかかるので、去年ほど楽な戦いはできないと僕は思っています」とリリーフ陣のキーマンに及川雅貴の名前をあげた。

さらに片岡篤史氏も「及川は成長したが、去年の疲れがあると思う。昨年のようなピッチングができなかったら、後ろでやられるゲームが出てくると思いますね」と心配し、鳥谷敬氏も「石井投手の代わりを他の人たちで回すのかもポイントになってくると思いますし、及川選手がこけると、後ろが一気にポジションがわからなくなってくる。及川選手が活躍しないと後ろは不安材料になるのかなと」と不安要素に挙げていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』