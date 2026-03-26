26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にスタジオ出演したプロ野球ニュース解説陣がセ・リーグの順位予想を発表した。

谷沢健一氏は「去年の阪神を100点とすれば、今年は90か80くらいに下がっているんじゃないの。石井大智の離脱は痛い」と話せば、高木豊氏は「2年連続1個も当てていないんですよ。今年は自信あります」とキッパリ。

谷繁元信氏は「阪神が１強で、どのチームがくっついていくかなという構図になると思います」と予想した。

▼プロ野球ニューススタジオ出演者のセ・リーグ順位予想

（左から1位・2位・3位・4位・5位・6位）

谷沢 健一氏：神・中・巨・De・広・ヤ

大矢 明彦氏：神・De・巨・中・ヤ・広

高木 豊氏：神・中・De・巨・広・ヤ

斎藤雅樹氏：神・巨・De・中・広・ヤ

片岡 篤史氏：神・中・広・巨・De・ヤ

野村 弘樹氏：神・巨・De・中・ヤ・広

佐伯 貴弘氏：神・De・中・巨・広・ヤ

谷繁 元信氏：神・巨・De・中・広・ヤ

真中 満氏 ：神・中・De・巨・ヤ・広

鳥谷 敬氏：神・中・De・広・巨・ヤ

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』