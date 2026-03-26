2026年1月に鵠沼にオープンした「ごはん日和」。店名には、“ごはんを中心に笑顔と満足があふれる日常”という想いが込められています。野菜を主役にした創作料理と、どこかほっとする家庭の味が楽しめる、ビュッフェスタイルのお店です。

好きなものを、好きなだけ楽しめるビュッフェ

店内の中央にはビュッフェ台があり、それを囲むように席が配置されています。

「ごはんを中心に、好きなものを好きなだけ食べてほしい」そんな想いから生まれたスタイルです。

ローストポークや唐揚げ、グラタンといった定番に加え、副菜は頻繁に入れ替え。季節の野菜をふんだんに使い、訪れるたびに新しい味に出会えます。

まだオープンして3ヶ月ながら、すでに毎週通う常連もいるほど。“いつ行っても安心できて、でも新しい”——そのバランスが、多くの人を惹きつけています。

子連れもおひとりさまも、誰でも心地よく

「ごはん日和」は、どんな人でも過ごしやすい空間づくりが魅力です。小上がり席には子ども用のおもちゃも用意されており、子連れでも安心。食事の合間に遊べるため、大人もゆっくり食事を楽しめます。

また、「ひとりでビュッフェは少しハードルが高いかも」という感覚から、おひとりさま向けのコースも用意。気軽に利用しやすい価格帯（税込1,540円）も相まって、男性客の来店も多いそうです。料金は、レギュラービュッフェ（60分）が税込2,200円、ロングタイムビュッフェ（90分）が税込2,750円。子ども料金は、3歳以下は無料、小学校低学年は税込1,100円、高学年は税込1,320円です。幅広い世代が自然に集まる、居心地のよさがここにはあります。

なお、夜の時間帯は貸切の相談も可能とのこと。家族の集まりやちょっとした食事会など、シーンに合わせた使い方ができるのもうれしいポイントです。オーナーの地元である藤沢でお店を開いた背景にも、地域の人に日常的に利用してほしいという想いが込められています。

テイクアウトでも楽しめる、やさしい味

店内だけでなく、テイクアウトも人気です。並んでいるお惣菜からその場で選び、お弁当にできるスタイルで、予約は不要。お弁当（税込1,100円）は、お肉料理を1品と副菜数種類を組み合わせて、自分好みに仕上げられます。

また、お惣菜だけの購入も可能で、日々の食卓に気軽に取り入れられるのも魅力です。

実際に並ぶお惣菜は、どれも素材の味を活かしたやさしい仕上がり。

里芋のねっとりとした食感に豆腐のまろやかさと甘みが重なる白和えや、ピリッとした後味でごはんが進むガパオ茄子、しっかり味が染み込みやわらかく仕上げられた豚バラ大根など、思わずまた手に取りたくなる味わいでした。

料理を手がけるのはオーナーのお母さん。家庭料理のやさしい味を大切にしながら、家ではなかなか作らないような一品も取り入れ、楽しさもプラスされています。さらに印象的だったのは、料理のどこかに“手作りの温度”が感じられること。ひとつひとつが主張しすぎず、それでいてしっかりと美味しい。そんな絶妙なバランスが心地よく、ついあれもこれもと手が伸びてしまいます。ビュッフェというと華やかさやボリュームに目がいきがちですが、「ごはん日和」ではそれ以上に“日常に寄り添う味”であることが大切にされているように感じました。また、店内にはどこかゆったりとした時間が流れていて、思わず長居したくなる居心地のよさも魅力のひとつ。家族と、ひとりで、友人と。それぞれの過ごし方で自然と馴染む空間です。

まとめ

季節の野菜を使った料理、ほっとする味、そして誰でも受け入れてくれる空間。「ごはん日和」は、特別な日のためのお店というより、日常の延長にある“ちょうどいい幸せ”を感じられる場所です。

気がつけば、また来たくなる。そんな素敵なお店でした。

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