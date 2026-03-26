マンチェスター・ユナイテッドは、イングランド代表DFマイルズ・ルイス・スケリーの獲得に関心を示しているようだ。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

2006年9月26日生まれのルイス・スケリーは、少年時代からアーセナルの下部組織で過ごすと、2024年9月に行われたマンチェスター・シティ戦でプレミアリーグデビューを飾った。そして、2024－25シーズンの後半戦は左サイドバック（SB）で定位置を確保し、公式戦39試合に出場した。

将来を嘱望される逸材に、アーセナルも昨夏に2030年までの長期契約を締結。しかし、今シーズンはさらなる飛躍が期待されたものの、チーム内での激しいポジション争いに直面し、出場機会が減少。ここまでのプレータイムは1298分に留まっており、直近のプレミアリーグ出場は1月8日に行われた第21節リヴァプール戦までさかのぼることになる。

そんななか、今夏の左SB補強を目指すマンチェスター・Uがルイス・スケリーの獲得に関心を示している模様。『スカイスポーツ』は「獲得候補の1人に名を連ねている」と報じ、フランクフルトに所属するドイツ代表DFナサニエル・ブラウン、ニューカッスルのイングランド代表DFルイス・ホールとともに獲得候補として挙げられている。

マンチェスター・Uは、ライバルクラブからの若き逸材を引き抜くことになるのか。今夏の市場に注目が集まる。