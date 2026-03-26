Mrs. GREEN APPLE、Ado、スキマスイッチ、ウルフルズ、CUTIE STREET、藤井隆…「ポジティブ」ソングTOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

3月22日（日）の放送では、「れにちゃんマラソンおつかれ！ 自己肯定感マシマシ!! ポジティブソングTOP10」をテーマにしたランキングが発表されました。

＜今週のTOP10＞

「れにちゃんマラソンおつかれ！ 自己肯定感マシマシ!! ポジティブソングTOP10」

・1位：高城れに「ポジティブ・アテンションプリーズ！」

・2位：Ado「私は最強」

・3位：スキマスイッチ「全力少年」

・4位：Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

・5位：ウルフルズ「ええねん」

・6位：CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

・7位：藤井隆「ナンダカンダ」

・8位：いきものがかり「笑顔」

・9位：M!LK「イイじゃん」

・10位：高橋優「明日はきっといい日になる」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「れにちゃんマラソンおつかれ！ 自己肯定感マシマシ!! ポジティブソングTOP10」は、3位のスキマスイッチ「全力少年」や、2位のAdo「私は最強」など、自らの意志で道を切り開くメッセージを、エネルギッシュなアレンジで響かせる楽曲に多くの票が集まりました。

そのなかで、2週連続でハーフマラソンを完走し、生放送のスタジオに到着した高城れにの「ポジティブ・アテンションプリーズ！」が2位以下を大きく引き離して1位を獲得しました。

ランクインした楽曲に共通しているのは、弾けるような多幸感と心地よい温もり、そして力強いリズムです。マラソン完走後のランナーを、爽快なサウンドで包み込み、ねぎらいの言葉をかけてくれるような楽曲が並びました。

まさに“おつかれさま”と背中を押してくれる、ポジティブなエネルギーに満ちたTOP10となりました。

次回3月29日（日）の放送テーマは、「想いあふれて止まらない！『涙』ソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/