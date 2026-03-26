「sumikaを僕の人生最後のバンドにしようとしている」片岡健太が明かした覚悟、名曲『Lovers』誕生秘話

チャンネル登録者数200万人を超えるカリスマボイストレーナー「しらスタ」と、シンガーソングライターのYOSUKEがお届けするTOKYO FMのラジオ番組「シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ」（毎週火曜21:00～21:30）。“聴くだけで歌がうまくなる”をコンセプトに、人気歌手をゲストに迎え、プロのボーカルテクニックから明日から試せるアドバイスまで、貴重なトークを繰り広げます。

今回の放送には、ロックバンド・sumikaの片岡健太さん（Vo/Gt）が登場。番組の名物企画「明日カラオケで歌いたくなる！ しらスタのソングコメンタリー!!」にて、sumikaの代表曲の1つ「Lovers」を徹底解説しました。

◆「ボイトレディオ」にsumika片岡健太が登場！

しらスタ・YOSUKE：いらっしゃいませー！

片岡：よろしくお願いします！

YOSUKE：さあ、ようこそ「ボイトレディオ」へということでございます。おしらさんと片岡さんは初めましてですか？

片岡：初めましてでございます。ようやくお会いできて。

しらスタ：嬉しいです。実は5年ほど前に、YouTubeで「Lovers」の歌い方の解説をさせていただいたことがありまして。

片岡：拝見しました。あの「ファンファーレ」もやっていただいて。

しらスタ：ええっ！「THE FIRST TAKE」にご出演されたときのリアクション動画をやったことがあって。本当にありがとうございます。

片岡：光栄です。

しらスタ：おおー！ 大丈夫ですか？ 不快じゃないですか？

片岡：いや、嬉しいです。とても嬉しい。自分の解像度が上がるっていうことは、なかなかないので。

しらスタ：今日は、さらに分解して解説させていただきますので、よろしくお願いします！

◆“愛”にたどり着いて生まれた代表曲

YOSUKE：ここで、sumikaさんの紹介をさせていただきます。2013年5月に結成され、温かく包み込むような楽曲が多くの方に愛されているバンドです。僕も大好きで、片岡さんやsumikaに影響を受けすぎていて、本当にお会いできて光栄です！ そんなsumikaの楽曲を、今日はご本人の前でディープに掘り下げていきたいと思います。おしらさん、早速いっちゃいましょうか。

しらスタ：いきますよ！「明日カラオケで歌いたくなる！ しらスタのソングコメンタリー!!」

YOSUKE：このコーナーは、ボイストレーナーのしらスタさんが、アーティストご本人の前で、曲の魅力やすごさを熱く語る企画です。本日はsumikaの「Lovers」をたっぷり語ります！

「Lovers」は2016年3月9日にリリースされたsumikaのファーストシングルです。作詞作曲は片岡さん。ストリーミング累計再生回数が2026年2月に2億回を突破した代表曲ですが、片岡さんにとってどんな楽曲ですか？

片岡：この曲のリリースの前年、2015年に僕の声が出なくなりまして。7ヵ月sumikaの活動を休んで、その休止期間中に、メンバーやスタッフと腹を割っていろんな話をして「結局、愛だよね」というところにたどり着いて作った楽曲なんです。だから僕もすごく思い入れが深い曲ですね。

しらスタ：その7ヵ月のお話だけで番組3本作れそうですが……！

YOSUKE：そうですね。それでは今から曲を流していきますので、おしらさん的に「ここに注目して聴いてほしい」というポイントが来たら曲を止めて、気になるポイントについて解説していただく、いわゆる「相席食堂」スタイルで進めていきます。準備OKですか？

◆歌い出し「んわ」に隠されたテクニック

しらスタ：OKです！ それでは「Lovers」のソングコメンタリー、スタート！

（♪イントロ再生）

しらスタ：この曲は私も歌いますし、飲み屋さんでも友達が歌ったりするんですけど、頭の入り「涙の理由（わけ）を」の「な」！ ここでもうみんな引っかかるんですよ。結構いきなり高い、音程のジャンプがある。でもここを片岡さんは、とある方法を使って、リズムも出しながら歌いやすくしているんです。

片岡：へえー！

しらスタ：「涙の理由」の「な」を「んわ」、BとWとFの間のような発音をして、リズムを出しながら、発声的にもポンといけるような子音の工夫をされています。注目しながら聴いてみましょう。

（♪楽曲再生：イントロ〜サビ終わり）

しらスタ：これ、涙の「わ〜」だと、リズム的に遅くなっちゃうんですよね。この軽快なリズムを出すためにも「んわっ」ってポンと出されているのかなと思って。

片岡：最初に言っておきたいんですけど、僕、技術的にどうこうっていうのを考えて歌うタイプじゃなくて、心のままで。曲が跳ねているから、跳ねるためにどういう歌を歌ったらいいのか、自分なりにトライアンドエラーしてボーカルテイクを録っていたと思うのですが、確かに「んわ」と言っていますね。

YOSUKE：これ、発声的にはどういうのですか？

しらスタ：「んわ」と唇で1回空気を止めることで、唇が音のクッションになってくれるんです。だから発声もしやすいし、リズムが立ちやすい。最高ですよ。

◆なぜ「A4」ではなく「B5」なのか？

しらスタ：もう1つ最高ポイントがあります。歌詞の「B5の紙に書き出してみたんだ」。なぜA4じゃなくてB5なんだと。私の推察では、B5というだけで学生感が出るからかなと思ったのですが、いかがですか？

片岡：近いところもありますね。このちょっと後に出てくる「17歳」のときの話を綴っているので、学生感を出しつつ。あとは大人になるとA4が普通のサイズになりますけど、高校生のときってやっぱその器がないというか。自分の器の小ささみたいなものも表現するために、A4より小さいB5というサイズ感を選びました。

しらスタ：絶対B5ですよね！ 歌詞にB5が出てくることに感動してしまいました。

片岡：A5とかだと、あまりにも自分を下げすぎている感じがしますしね。

しらスタ：リズムもB5のほうが出やすいですよね。A4だと伸びっとしちゃうので。全てが噛み合ったB5だと思います。「滲んだインクの先に僕が透けていた」という歌詞も注目です。次いきます！

◆男女の違いを“歌い方”で表現

（♪楽曲再生：「辛さ悲しさ 感情色々〜」）

しらスタ：この次のフレーズ、大好きな歌詞なんです。「男は最初になりたがり」でダブルしゃくり、「女は最後になりたがる」でしゃくってフォール。語尾に注目して聴いてください。

（♪楽曲再生：「男は最初になりたがり〜」）

YOSUKE：最高！ この曲を聴くたびに「音楽やめよう」って思うくらい凄すぎる。音楽的に言うと、Aメロの「涙の理由を」の半音の使い方があまりにも天才！ そして「何百万の選択肢」。ここの、人の琴線に刺さる和音の使い方が良すぎるんです。ギュッとなるところが大好きなんです。

片岡：こんなに（褒めてもらって）気持ちよくなれるラジオ、他にあります（笑）？ 嬉しいです。

YOSUKE：歌詞も素晴らしいですよね。「そんで」とか「どうやら僕は情けなく後者らしい」とか、そのまま朗読ができるような、本を読んでいる感覚になるんです。

しらスタ：1つだけ聴いてもいいですか。「男は最初になりたがり、女は最後になりたがる」「どうやら僕は情けなく後者らしい」。片岡さんご自身はどちらのタイプですか？

片岡：僕も最後になりたがるタイプですね。この曲は声を壊してから戻ってきたときに作ったのですが、sumikaを僕の人生最後のバンドにしようとしているので。現在進行形で。

しらスタ＆YOSUKE：（拍手）

しらスタ：そうなると、このBメロの聴き方が一気に変わりますね！

YOSUKE：“いろんなアーティストを聴いたうえで、最後に僕らを選んでね”っていう意味にも聴こえますね。

片岡：そうですね、まさしく。

◆sumikaを「人生最後のバンドにする」という覚悟

しらスタ：サビで転調するのですが、その後の「最後の最後の最後には」という歌詞に注目です。3回繰り返していますが、片岡さんは全部歌い方が違います。

（♪楽曲再生：「最後の最後の最後には〜」）

しらスタ：YOSUKEさん、気づきましたか？ 1回目はストレート。2回目はちょっとしゃくって落ちる。3回目は下に潜るというか、彫りが深い。意識されていますか？

片岡：今初めて気づきました（笑）。僕は飽き性なんですよ。同じワードを同じように歌うなら、波形をコピーして貼ればいい。でも3個続いているなら、意味合いとしてグラデーションがないとやる意味がないなという原始的な感覚があって。それでこういう歌い方になっているんだと思います。

しらスタ：懇願するような歌詞ですが、片岡さんはどちらかというとソフトに歌われている。その柔らかさがこの曲の温かさを担保している気がします。懇願しすぎたら本当に浮気の歌になっちゃいますからね。

片岡：束縛みたいになっちゃいますもんね。

しらスタ：ご本人の前で必死にやらせていただきましたが、本当に楽しかったです。聴いているだけで元気になれる曲。ありがとうございました！

YOSUKE：sumikaの「Lovers」をカラオケで歌いたくなった方、ぜひ、おしらさんのポイントを思い出しながら歌い上げてみてください。

＜番組概要＞

番組名：シアーミュージック presents しらスタのボイトレディオ

パーソナリティ：しらスタ、YOSUKE

放送日時：毎週火曜 21:00～21:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/f/voitradio/message

番組公式X：@voitradio_tfm