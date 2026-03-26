侍ジャパン 最新情報

今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた侍ジャパンは、準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8に終わっている。ベネズエラに逆転を許してしまった伊藤大海投手の投球には、さまざまな声があがっている。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

WBCを通じて侍ジャパンの課題とされているのが、「ピッチクロック」の導入だ。大谷翔平選手も「観るファンにとってはあった方がいいと思う。絶対に必要とは言わないが、世界で勝ちたいなら導入すべきだと思う」と発言している。

日本でピッチクロック導入が進んでいない背景も指摘されている。球団側は試合時間短縮による飲食やグッズ売上の減少を懸念し、導入に強く反対してきたようだ。

また、「ピッチコム」などの技術にも不慣れで、代表合宿では操作に戸惑う選手も多かったとされる。ダルビッシュ有投手が使い方を指導したものの、実戦での適応は容易ではなかった。

準々決勝で登板した伊藤も同様であり、同メディアは「ベネズエラとの重要な準々決勝では、彼が6回表の先頭打者に対してピッチクロック違反を犯した。自動ボールが宣告されたことで動揺し、逆転となる3ラン本塁打を許した」と報じた。

【関連記事】

【了】