3月29日（日）日本時間2時〜、ハムデン・パークにてキリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦が行われる。この一戦はNHK総合にて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

スコットランドとの通算対戦成績は1勝2分0敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。

1995年5月21日：キリンカップサッカー ’95

日本 0-0 スコットランド

【メンバー】GK前川和也：DF井原正巳、柱谷哲二、小村徳男、名良橋晃、柳本啓成、山口素弘、ラモス瑠偉、森島寛晃：FW三浦知良、中山雅史

2006年5月13日：キリンカップサッカー2006

日本 0-0 スコットランド

【メンバー】GK川口能活：DF宮本恒靖、三都主アレサンドロ、中澤佑二、加地亮：MF福西崇史、小笠原満男、小野伸二、遠藤保仁：FW久保竜彦、玉田圭司

2009年10月10日：キリンチャレンジカップ2009 ～ALL FOR 2010!～

日本 2-0 スコットランド

【メンバー】GK川島永嗣：DF阿部勇樹、今野泰幸、岩政大樹、内田篤人：MF橋本英郎、稲本潤一、中村憲剛、石川直宏、本田圭佑：FW前田遼一

【得点者】オウンゴール、本田圭佑