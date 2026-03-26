大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、思うような活躍ができなかった昨季のリベンジを期す選手がいる。遊撃レギュラーのムーキー・ベッツ内野手もその一人だが、米メディア『クラッチポインツ』は長打力を取り戻し復活を果たすだろうと予想している。

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ベッツはメジャーデビューした2014年から昨季まで、通算291本塁打を放っている右の強打者。キャリアハイは2023年の39本塁打だが、翌2024年は19本塁打、続く2025年も20本塁打にとどまっている。

同メディアは「ドジャースはワールドシリーズ（WS）3連覇を目指しているが、今季のベッツにファンは何を期待すべきだろうか？ ここでは大胆な予測を2つ紹介する」としつつ、35本塁打クリア、ポストシーズンでのMVP受賞の2つを挙げる。

35本塁打クリアについては、「昨季は序盤に体調不良に見舞われ、それがパフォーマンスにも影響したようだった。今季を健康な状態で迎えるベッツは、再びオールスター級の活躍を見せる可能性がある。健康を維持できれば、ビッグシーズンを送ることは十分にあり得る。35本塁打は簡単ではないが、モチベーションの高さ、万全なコンディション、そしてMLB屈指の打線の中で打つことを考えれば、彼にとっては現実的な目標だ」と主張している。

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