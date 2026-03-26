INI髙塚大夢「本当に何も気にせずに、11人で楽しくお昼休憩といった雰囲気で…」2nd写真集撮影裏話

11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の髙塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜～木曜22:15頃～）。

3月18日（水）の放送では、オールイタリアロケで撮影されたINI 2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』について、リスナーから届いた感想をきっかけに撮影裏話を語りました。

――『Viva la vita』は、“11人のイタリア旅行”をテーマに4ルックの衣装を着こなしたオールイタリアロケ・192ページの大ボリュームのINI 2nd写真集。ミラノの観光名所、市場での買い出し、リゾート地のヴィラ、公園でのサッカーなど、バチッとスーツで決める姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊です。

デビュー5年目という節目を迎え、11人で歩んだ軌跡とまなざす景色が交差するメンバーの“今”が詰まった渾身の作品となっています。

＜リスナーからのメッセージ＞

「『Viva la vita』見ました！ ボリュームがすごくて、かっこいい大夢先生もかわいい大夢先生もいっぱいで幸せです！ 中でもお気に入りの写真は、真ん中辺りにあるINI全員で食事をしているショットです。イケメンたちがぎゅっと集まった幸せなシーン！ このページを置いてご飯を食べれば、一緒にランチを食べている気分になれる！ でもみんなに見つめられすぎて、ダイエットになるかもしれません（笑）」（東京都 19歳 女性）

＜髙塚からのメッセージ＞

髙塚：なるほどなるほど！ “コモ湖”という湖に行きまして、そのほとりにあるイタリアンレストランのカットですよね。（写真を見ながら）これね！ すごく綺麗なレストランだったんですよ、おしゃれで。

そこでパスタをみんなで食べたり、サラダとか、あとは何だったかな……ラザニアのようなものもありましたかね。本当に何も気にせずに、11人で楽しくお昼休憩といった雰囲気でご飯をいただいたんですけれども。

いや、いいですね！ こうやって改めて見ると、これだけの人数の男たちに見つめられると、ちょっとびっくりしちゃいますね。「ダイエットになるかもしれません」という気持ちも、改めて見ると分かるかも！

もう、本当にこの撮影も楽しかったですね。美味しかった！ ここで得た知識を、この写真集のSNSでも話したんですけれど（笑）。イタリアといえばスパゲッティやピザがあると思うんですけれども、この“パスタ”と“スパゲッティ”の違い、皆さん分かりますか？

これがね、ここで初めて知ったんだけど、巻くタイプの麺のやつを“スパゲッティ”と言うらしい。で、現地ではパスタっていうのは、ペンネやマカロニタイプのやつのことを言うらしいんですよ！

だから、日本ではあまり区別なく使われていると思うんだけど、イタリアに行って「巻きたいやつ」を食べたい場合は、スパゲッティを頼んでください。パスタと頼むとペンネが来るのでね、そこはちょっと気をつけてもらえたらなと思います。どっちも美味しいんですけれどもね、本当に。もし行く機会があったら、両方頼んで楽しんでみてください！ ありがとうございます！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info