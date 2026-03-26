入山杏奈、あの大物タレントが飲み仲間　会話内容は「最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね」など

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#12が、24日に配信された。

あの大物タレントが飲み仲間

番組では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんななか、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮だった。

スタジオでは、ゲストの入山杏奈の意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、大物タレントや芸人の名前を挙げる。

「どういう話をする?」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか……」と、リアルな会話の内容を明かし、笑いを誘っていた。