













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースのドラフト2位ルーキー・谷端将伍が26日、ファーム・リーグのオリックス・バファローズ戦に「3番・二塁」で先発出場。初回にタイムリーヒットを放った。











オリックスの先発は、2026年WBCにも選出された曽谷龍平。阪神は初回、1死から2番の井坪陽生が二塁打を放ち、1死二塁で3番のルーキー谷端が右打席へと向かう。



カウント0－2からの4球目、捕手が中腰に構え、高めに吊り球を要求する。曽谷が投じたストレートが構えよりもやや低くなったところを谷端のバットが火を噴いた。



真っすぐに力負けせず振り抜かれた打球は、鋭く中堅前に飛ぶ適時打となる。谷端が3番打者として期待に応え、阪神に先制点をもたらした。



ペースを握った阪神はその後も優位に試合を進め、4-1オリックスに勝利した。



谷端はここまでファームで9試合の出場し、打率.207（29打数6安打）、6打点。一軍出場に向けて、勢いをつけていきたい。























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未来は明るい



ドラ2・谷端将伍

タイムリーヒット



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