静岡第一テレビは、開局以来初の自社制作ゴールデン帯レギュラーバラエティ番組を開始。お笑い芸人の宮川大輔、元サッカー日本代表の内田篤人、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が出演する『金曜モンスター』(毎週金曜19:00～)が、4月17日にスタートする。

静岡出身の内田は、バラエティ番組初のレギュラー出演。新番組は、プライベートでも親交の深い宮川とともに、静岡を舞台に“全力”で遊び尽くすという内容だ。

八木は進行役を務め、個性的な視点で2人をナビゲートしながら、静岡のさまざまな魅力を引き出していく。

都会でもない、かといってド田舎でもない、“ある意味ちょうどいい”静岡を舞台に、ユニークな場所や体験、個性あふれる人々との出会いを通して、静岡を「モンスター級のクセ強県」へと進化させることを目指すとしている。

コメントは、以下の通り。

宮川大輔

うっちーと共演できるところがレアかなと。うっちーは静岡出身なので、一緒に静岡で遊べるというのが幸せだなと。それを八木さんがバシッと仕切ってくれますので安心しています（笑）静岡第一テレビでゴールデン番組をやらせていただけて本当に幸せです！みなさん、本当にたくさんの方に見ていただきたいと思います。そしてできるだけ、静岡の色々なところを回って盛り上げていきたいと思いますのでこれからよろしくお願いします！

内田篤人

地元静岡の番組ということで、非常に楽しみです！今日、清水で撮影でしたが、僕は高校3年間、清水東高校に通っていたので。なかなか地元に帰ってこられるチャンスがなかったので、今後定期的に帰って来られて、非常に嬉しいなと思います。ゴルフや釣りをしたり、やりたいことをやらせてくれそうな雰囲気があるので、暴れようかなと！新しい静岡も発見していきたいなと思います。ぜひみなさんに見ていただいて、楽しんでいただけたらなと思います！よろしくお願いします！

八木真澄

20年前にサバンナとして仕切りの仕事を失いまして、20年ぶりの進行役をします！（笑）

精一杯頑張りますので、見てくれたらうれシイタケ～！

【編集部MEMO】

日本テレビ系列局では他にも、今回の静岡第一テレビのように、ゴールデン帯で自社制作のレギュラーバラエティ番組を放送。テレビ新潟では25年4月に『新潟炊きたてバラエティー おにぎりハウス』、熊本県民テレビでは24年4月に『くりぃむしちゅーの熊本どぎゃん!?』がスタートした。

(C)Daiichi-TV