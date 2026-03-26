リシャール・ミル、RM 07-01 カラーセラミックスコレクションの最終章を発表｜ポップでユニークな3カラー展開

2021年に初めて登場し、色彩と造形美の探求が到達した頂点を体現したリシャール・ミルのカラーセラミックス コレクション。ついに最終章を飾るコレクションとして2026 コレクションが登場した。

【画像】それぞれ世界限定50本。3種類のリシャール・ミルのカラーセラミックス コレクションの新作モデル（写真15点）

本コレクションは、歴代のスピリットを受け継ぎながらもジェムセッティングを導入するなど、更なる大胆さを加えて制作されたもの。モデルはブラッシュピンク、ラベンダーピンク、そしてパウダーブルーの3種類が用意され、各種世界限定50本となっている。

キャリバーには、自社製キャリバーCRMA2を搭載。スケルトン構造でグレード5チタンによる精密な仕上げが施されたこのムーブメントは、高速回転するバレルにより50時間のパワーリザーブを実現している。

このコレクションで注目したいのが、極めて硬度の高い素材を使用したベゼルへのジェムセッティングだ。一切の誤差を許さないミトライヤージュという美的技法が用いられ、熟練の職人が手作業でゴールド製の爪とストーンを精緻に設置。リシャール・ミル独自の卓越した職人技の継承がここに象徴されている。