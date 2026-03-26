日本野機構は26日、一軍登録公示を発表した。
開幕一軍入りした外国人選手に注目すると、外国人選手は一軍の枠となる5人の競争をまずは勝ち抜かなければならない。昨季パ・リーグ本塁打と打点王のレイエス（日本ハム）、来日6年目を迎えるオスナ（ヤクルト）とサンタナ（ヤクルト）、今季来日2年目を迎えるファビアン（広島）とモンテロ（広島）などが順当に一軍入り。
新外国人ではオープン戦の本塁打12球団トップ4本塁打を放ったサノー（中日）、3本塁打を放ったマッカスカー（楽天）とカストロ（日本ハム）、オープン戦の打率12球団5位となる.304をマークしたカナリオ（西武）が開幕一軍を掴んだ。
投手陣では、オープン戦7試合に登板して防御率0.00を記録したリランソ（ヤクルト）とルシアーノ（巨人）、12球団トップの10試合に登板したルイーズ（DeNA）なども開幕一軍入りを果たしている。
▼開幕一軍を掴んだ助っ人
＜パ・リーグ＞
▼ ソフトバンク
【投手】
ヘルナンデス
▼ 日本ハム
【投手】
古林睿煬
【捕手】
マルティネス
【内野手】
カストロ
【外野手】
レイエス
▼ オリックス
【投手】
マチャド
ペルドモ
【内野手】
シーモア
▼ 楽天
【投手】
宋家豪
【内野手】
ボイト
【外野手】
マッカスカー
▼ 西武
【投手】
ラミレス
【外野手】
カナリオ
林安可
▼ ロッテ
【投手】
ロング
【外野手】
ポランコ
＜セ・リーグ＞
▼ 阪神
【投手】
ドリス
モレッタ
▼ DeNA
【投手】
ルイーズ
レイノルズ
マルセリーノ
【外野手】
ヒュンメル
▼ 巨人
【投手】
ハワード
ルシアーノ
【内野手】
ダルベック
【外野手】
キャベッジ
▼ 中日
【投手】
アブレウ
メヒア
【内野手】
カリステ
サノー
▼ 広島
【投手】
ターノック
ハーン
【内野手】
モンテロ
【外野手】
ファビアン
▼ ヤクルト
【投手】
キハダ
リランソ
【内野手】
オスナ
【外野手】
サンタナ
※日本人選手枠となったビシエド（DeNA）、ソト（ロッテ）らは除く