日本野機構は26日、一軍登録公示を発表した。

開幕一軍入りした外国人選手に注目すると、外国人選手は一軍の枠となる5人の競争をまずは勝ち抜かなければならない。昨季パ・リーグ本塁打と打点王のレイエス（日本ハム）、来日6年目を迎えるオスナ（ヤクルト）とサンタナ（ヤクルト）、今季来日2年目を迎えるファビアン（広島）とモンテロ（広島）などが順当に一軍入り。

新外国人ではオープン戦の本塁打12球団トップ4本塁打を放ったサノー（中日）、3本塁打を放ったマッカスカー（楽天）とカストロ（日本ハム）、オープン戦の打率12球団5位となる.304をマークしたカナリオ（西武）が開幕一軍を掴んだ。

投手陣では、オープン戦7試合に登板して防御率0.00を記録したリランソ（ヤクルト）とルシアーノ（巨人）、12球団トップの10試合に登板したルイーズ（DeNA）なども開幕一軍入りを果たしている。

▼開幕一軍を掴んだ助っ人

＜パ・リーグ＞

▼ ソフトバンク

【投手】

ヘルナンデス

▼ 日本ハム

【投手】

古林睿煬

【捕手】

マルティネス

【内野手】

カストロ

【外野手】

レイエス

▼ オリックス

【投手】

マチャド

ペルドモ

【内野手】

シーモア

▼ 楽天

【投手】

宋家豪

【内野手】

ボイト

【外野手】

マッカスカー

▼ 西武

【投手】

ラミレス

【外野手】

カナリオ

林安可

▼ ロッテ

【投手】

ロング

【外野手】

ポランコ

＜セ・リーグ＞

▼ 阪神

【投手】

ドリス

モレッタ

▼ DeNA

【投手】

ルイーズ

レイノルズ

マルセリーノ

【外野手】

ヒュンメル

▼ 巨人

【投手】

ハワード

ルシアーノ

【内野手】

ダルベック

【外野手】

キャベッジ

▼ 中日

【投手】

アブレウ

メヒア

【内野手】

カリステ

サノー

▼ 広島

【投手】

ターノック

ハーン

【内野手】

モンテロ

【外野手】

ファビアン

▼ ヤクルト

【投手】

キハダ

リランソ

【内野手】

オスナ

【外野手】

サンタナ

※日本人選手枠となったビシエド（DeNA）、ソト（ロッテ）らは除く