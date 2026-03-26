日本野球機構は26日、プロ野球開幕戦となる27日の予告先発投手を発表した。

巨人のドラフト1位・竹丸和幸（鷺宮製作所）、ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）の新人2投手が開幕投手を務める。竹丸は球団の新人投手では64年ぶり、毛利は球団の新人では76年ぶりの大役。

広島－中日（マツダスタジアム）の開幕戦では、広島が床田寛樹、中日が柳裕也と“94年世代”の投げ合いで幕を開け、ソフトバンク－日本ハム（みずほPayPay）ではかつて日本ハムでプレーしていたソフトバンク・上沢直之、WBC帰りの日本ハム・伊藤大海が先発する。

予告先発は以下の通り。

【セ・リーグ】

広島（床田寛樹）－ 中日（柳裕也）

＜マツダスタジアム 18時00分＞

巨人（竹丸和幸）－ 阪神（村上頌樹）

＜東京ドーム 18時15分＞

DeNA（東克樹）－ ヤクルト（吉村貢司郎）

＜横浜スタジアム 18時30分＞

【パ・リーグ】

ロッテ（毛利海大）－ 西武（渡邉勇太朗）

＜ZOZOマリンスタジアム 18時30分＞

オリックス（宮城大弥）－ 楽天（荘司康誠）

＜京セラD大阪 18時30分＞

ソフトバンク（上沢直之）－ 日本ハム（伊藤大海）

＜みずほPayPay 18時30分＞