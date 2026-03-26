日本野球機構は26日、プロ野球開幕戦となる27日の予告先発投手を発表した。
巨人のドラフト1位・竹丸和幸（鷺宮製作所）、ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）の新人2投手が開幕投手を務める。竹丸は球団の新人投手では64年ぶり、毛利は球団の新人では76年ぶりの大役。
広島－中日（マツダスタジアム）の開幕戦では、広島が床田寛樹、中日が柳裕也と“94年世代”の投げ合いで幕を開け、ソフトバンク－日本ハム（みずほPayPay）ではかつて日本ハムでプレーしていたソフトバンク・上沢直之、WBC帰りの日本ハム・伊藤大海が先発する。
予告先発は以下の通り。
【セ・リーグ】
広島（床田寛樹）－ 中日（柳裕也）
＜マツダスタジアム 18時00分＞
巨人（竹丸和幸）－ 阪神（村上頌樹）
＜東京ドーム 18時15分＞
DeNA（東克樹）－ ヤクルト（吉村貢司郎）
＜横浜スタジアム 18時30分＞
【パ・リーグ】
ロッテ（毛利海大）－ 西武（渡邉勇太朗）
＜ZOZOマリンスタジアム 18時30分＞
オリックス（宮城大弥）－ 楽天（荘司康誠）
＜京セラD大阪 18時30分＞
ソフトバンク（上沢直之）－ 日本ハム（伊藤大海）
＜みずほPayPay 18時30分＞