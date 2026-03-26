大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、スター選手の存在によりなかなか出場機会を得られていない選手がいる。ダルトン・ラッシング捕手はその代表格だが、デーブ・ロバーツ監督は今季もウィル・スミス捕手を重用すると断言したという。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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ラッシングはスミスが正捕手に君臨していること、終盤に故障に見舞われたことなどから、メジャー1年目の昨季は53試合出場にとどまった。ファンやメディアの間では出番増のため、一塁や外野起用も視野に入れるべきではという意見も散見される。

同メディアは「火曜日、ロバーツ監督はこの点について言及し、今後も基本的にはスミスをより多く起用していく考えを示した」としつつ、「スミスが大半の出場機会を得ることになる。ラッシングも出場する必要があるし、本人も出たがっているが、スミスが我々の正捕手だ」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「ラッシングの成長を促すだけの出場機会を、ドジャースが確保できるのかははっきりとは言えない。しかし、一塁での出場機会を増やさない限り――フレディ・フリーマン内野手が毎試合出場を望んでいることを考えるとそれも簡単ではないが――いずれ難しい判断を迫られる可能性がある」と記している。

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