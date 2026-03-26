













東京ヤクルトスワローズの橋本星哉捕手は25日、ヤクルト戸田球場で行われた千葉ロッテマリーンズとの二軍戦に「4番・左翼」で先発出場。6回に逆転の満塁本塁打を放った。











0－2と2点ビハインドのヤクルトは6回裏、この回からマウンドに上がったロッテの2番手・石川柊太を攻め、無死満塁のチャンスを作る。ここで打席に4番の橋本が入った。



カウント2－2からの7球目、インコースに来たフォークを橋本が振り払うようなスイングで引っ張った。やや片手打ちのようにも見受けられたが、ライナー性の打球が右翼スタンドを超えて逆転のグランドスラムとなった。



4番の一振りで4－2と逆転したヤクルトは、その後同点に追いつかれたものの9回裏に決勝点を奪い、5－4でロッテにサヨナラ勝ちを収めた。橋本はこの試合4打数2安打1盗塁と活躍し、主砲としての起用に結果で応えた。



橋本は、2022年ドラフト育成1位で入団。2024年5月に支配下登録となり、同年の二軍戦で103試合に出場。打率.261、7本塁打、8盗塁と頭角を現す。昨季は入団3年目で待望のプロ初安打を記録した。



捕手登録ながら抜群の打撃力を買われ、昨季の二軍戦でも外野手や三塁手での起用が多く、今季もパンチ力でアピールしている。チーム期待の強打者として、2026年シーズンは一軍で爪痕を残したい。











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DAZNベースボールの公式Xより

















雨でも燕は空高く



薙ぎ払うように

橋本星哉 満塁ホームラン



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