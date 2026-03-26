全国無料のBS放送局『BS10』は26日、2026年3月28日（土）からセ・パ交流戦も含めたプロ野球中継60試合以上をレギュラー放送することを決定したと発表した。

今年は昨年好評だった番組内容をさらにパワーアップし、各球団のレジェンドOBをゲスト解説に迎え、データスタジアム全面協力のもと試合を徹底解析。独自の視点で野球の深淵に迫る「超解説」で放送する。

また、解説者が挑む「応援メシ」の食レポ企画や、解説者の直筆サインボールが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。