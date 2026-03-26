















千葉ロッテマリーンズの田村龍弘捕手が25日、ヤクルト戸田球場で行われた東京ヤクルトスワローズとの二軍戦に「8番・捕手」で先発出場。7回に追撃のソロ本塁打を放った。







ロッテは5回まで2－0とリードしていたが、6回にヤクルトの4番・橋本星哉に満塁本塁打を浴びて2－4と逆転を許す。押され気味の展開で迎えた7回表の攻撃、2死無走者の場面で田村の第3打席が回ってきた。











この回からヤクルトのマウンドには2023年のドラ1右腕・西舘昂汰。カウント3－1からの5球目、やや高めにきた直球を田村が豪快にレフトへ引っ張った。打球は高く舞い上がり、左翼フェンスを越えていく本塁打となった。



田村の一発で3－4としてロッテは9回表に同点に追いつくも、その裏に決勝点を奪われ、最終スコア4－5でサヨナラ負けした。田村は3打数2安打、1本塁打1犠打と大活躍を見せた試合となった。



かつてはロッテの正捕手としてベストナインにも輝いた田村だが、ここ数年は一軍での出場機会が減少。昨季は寺地隆成の台頭を受け、18試合の出場に終わった。



経験に裏付けられたリード、投手の良さを引き出す能力にかけては他の追随を許さない能力を持つ田村。打撃の状態をこのまま上げながら、田村の長所を再び一軍の舞台で輝かせたい。























【動画】かつての正捕手の逆襲、田村龍弘の本塁打がこれだ！

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バットフリップもかっこいい



田村龍弘がソロホームラン



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