Jリーグは26日、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア「QuizKnock」とコラボレーションを実施することを発表した。

コラボレーションの概要については「QuizKnock」が制作したサッカーにまつわるクイズを楽しめるクイズラリーを、全国40クラブ以上のホームゲームにて実施し、クイズを通じてより多くの方にJリーグの魅力やクラブそれぞれの個性に触れてもらうことを目的としている。

この「Jリーグクイズラリー」は2026年4月から全国40クラブ以上のホームゲームにて開催されるほか、2026年5月24日（日）にMUFGスタジアムで開催される「THE国立DAY」対象試合では、来場者参加型のスペシャルイベントも開催予定であることが明らかになっている。

予定されているスペシャルイベントの概要は以下の通り。

■スペシャルイベント実施試合

・対象試合：2026年5月24日（日）17:00KO

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第18節 清水エスパルス vs ガンバ大阪

MUFGスタジアム（国立競技場）

・スペシャルプログラム（予定）

– QuizKnock 伊沢拓司さん、falconさん来場

– スタジアム内大型ビジョンでの来場者参加型クイズ大会の開催

※クイズ大会への参加には試合観戦チケットが必要です。

※詳細は決定次第、特設サイト等でお知らせします

・チケット概要

– 清水エスパルスパックチケットオーナー先行販売：2026年3月31日（火）10:00～4月1日（水）23:59

– 清水エスパルス後援会員先行販売：2026年4月2日（木）10:00

– 一般販売：2026年4月4日（土）10:00

※試合観戦チケットは「パルチケ（Jリーグチケット）」でご購入いただけます。