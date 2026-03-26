SixTONES森本慎太郎「SixTONESらしい『かっこよさ』『勢い』が感じられる」両A面シングル「一秒 / Rebellion」の魅力を熱弁

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。3月21日（土）の放送には、SixTONESの森本慎太郎さんが登場！ 3月18日にリリースされた両A面シングル「一秒 / Rebellion（リベリオン）」について伺いました。

◆「一秒」はすべての人への応援歌

遠山：SixTONESの皆さんは今年でデビュー6周年を迎えられ、3月18日に6周年の最初となる両A面シングル「一秒 / Rebellion」がリリースされました。

遠山・潮：おめでとうございます！

森本：ありがとうございます！

潮：「一秒」は日本テレビ系2026アスリート応援ソングで、ミラノ・コルティナオリンピックに向けて制作された楽曲です。「Rebellion」は、ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」（日本テレビ系）のオープニングテーマとなっています。

遠山：「一秒」は、この季節だと受験生や部活、就職など、人生においていろいろなことに挑まなきゃいけないなかで、背中を押してくれたり、横に寄り添ってくれたりする楽曲になっているなと思いましたが、森本さんはいかがですか？

森本：もう……今おっしゃった通りです。

遠山：そのまま（笑）!?

森本：ハハハ（笑）。本当におっしゃった通りで、アスリート応援ソングですけど全員に当てはまる楽曲ですし、背中を押せる、力をもらえるエネルギーやパワーを持っているので、たくさんの方に聴いていただいて、1歩を踏み出すきっかけになったらうれしいなと思います。

◆「Rebellion」はSixTONESらしさを感じる曲に

遠山：両A面シングルのもう1曲「Rebellion」。かっこいい曲ですよね。

森本：ありがとうございます。

遠山：この曲は、どんな印象ですか？

森本：「一秒」との両A面シングルということで、そこの色分けがしっかりできているのと、SixTONESらしい“かっこよさ”や“勢い”みたいなものが、ちゃんと感じられる楽曲だなと思います。

遠山：「一秒」と「Rebellion」で音像も全然違いますけど、僕は、2曲を聴いたときに「Rebellion」が「一秒」のもう少し前の状態のような気がして。「何を超えなきゃいけないのか」が分からない状態のなか、その力をちゃんとくれるのが「Rebellion」で、その先に「一秒」の瞬間があるような。だから、（2つの楽曲が）つながっているようにも聴こえて、それがいいなと思いました。

森本：そのコメント……ちょっと使わせてもらいます（笑）。

遠山：えっと……うん、どうぞ。

森本：ハハハ（笑）！ でも、確かに「Rebellion」と「一秒」はつながっているかもって思いました。

◆車の運転をしながら…

遠山：ちょっと野暮な質問になるかもしれませんが、SixTONESの皆さんって歌がうまいですよね。

森本：ありがとうございます。

遠山：今でも何かトレーニングをされているのですか？

森本：各々でしていると思いますよ。

遠山：「みんなで何かをやろう」とかじゃなく、そこは各々で？

森本：そうですね。

遠山：森本さんは何かされていますか？

森本：よく車を運転するんですけど、運転中にずっと大熱唱しているんですよ。

潮：へぇ！

森本：2時間くらい運転し続けて、そのあいだ喉も枯らさずに大熱唱し続けているので、僕のなかでは多分それが効いていますね。

潮：体力がすごい……。

遠山：SixTONESの歌も歌いますか？

森本：むしろSixTONESしか聴かないです。

遠山：えぇ!? もうSixTONESがすごく好きなんだ。

森本：そう、SixTONESが好きなんですよね。今回のカップリングに「Flower Cloud」という曲があるんですけど、僕は発売前に聴けるじゃないですか。あと、僕は1曲をリピートし続ける人間なので、「Flower Cloud」を大熱唱しながら2時間運転し続けることもあるんですよ。新曲だから練習にもなるし、好きな曲だから歌い続けられる、自分にとってプラスしかないことを趣味としてやっています。

次回3月28日（土）の放送は、にしなさんをゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ