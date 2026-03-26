KTCHAN、最新 EP『to face』リリースパーティーを思い入れある名古屋で開催

#KTCHANが、最新EP『to face』のリリースパーティーを3月17日、名古屋・LUGGAGEにて開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

イベントでは#KTCHANがパーソナリティを務めるZIP-FM「NONSTOP CALLING」内コーナー「#KTKUNと#KTCHAN」の最終回公開収録も実施。会場は満席、さらに立ち見も溢れる熱気の中、DJプレイで温められたフロアに#KTCHANが登場した。

ライブの幕開けは「BaNe BaNe」。#KTCHAN初期を象徴する楽曲であり、冒頭からフロアは歓声に包まれる。続く「ワンチャン」でボルテージはさらに上昇し、観客を完全に#KT劇場へと引き込んでいく。

この日のステージで強く印象づけられたのは、彼女の明確な”進化”だ。最新作『to face』で打ち出したUKガラージサウンドを武器に、自信に満ちたパフォーマンスを展開。もはや”MCバトル出身”という枕詞を必要としない、ひとりのアーティストとしての存在感を確立していた。

MCを挟み披露されたのは、『to face』収録曲「移ろいを抱きしめる」。疾走感あふれるUKガラージのトラックが会場を駆け抜け、「日々を感じて」ではミドルテンポの中で、彼女自身の”HAPPY”に対する価値観がストレートに響く。「シンパシーmashi mashi」では孤独をポジティブに昇華した。フリースタイルで培った言葉の力と、現在の”表現力”が高次元で結びついていることを証明した。

ライブ後半では、昨年リリースされた「ホントウノコト。」、「our emotions」を披露。この2曲があったからこそ完成したというEPの核とも言える楽曲であり、フロアの熱量はこの日最大のピークへ。#KTCHANの世界観は、よりスケールを増して広がっていく。

そしてラストを飾ったのは「私の幸せは私が決める」。この日のパフォーマンスからは楽曲の持つ強さと広がりが感じられた。すでに彼女のアンセムとしての輪郭を帯び始めている。トラックメイカーESMI MORIとの相性も深化し、「自分の好きを選んで」というメッセージが観客の心を打ち抜き、圧倒的なパフォーマンスでライブを締め括った。

＜リリース情報＞

#KTCHAN

EP『to face』

配信中

=収録曲=

1. 私の幸せは私が決める

2. our emotions

3. シンパシー mashi mashi

4. ワンチャン

5. 日々を感じて

6. 移ろいを抱きしめる

7. ホントウノコト。

HP：https://ktchan.yokohama