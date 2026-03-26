HIYADAM、Yohji Igarashiによるトリップ感を生み出すシングルリリース

HIYADAMが、昨年8月以来となるニューシングル「Laminate your world」をリリースした。

前作に引き続き盟友Yohji Igarashiがプロデュースを担当し、ダーティーかつインダストリアルなテックハウス・ビートの上で、HIYADAMが”現実の再定義”をテーマに展開する本作。無機質で歪んだグルーヴが、脳内へと深く引き込むトリップ感を生み出す一曲に仕上がっている。

リリックでは、外部のノイズを遮断し、感覚のみを頼りに進む姿勢を描写しており、現実をそのまま受け入れるのではなく、自身のフィルターを通して再構築し、塗り替えていく意志が軸となっている。幻想とリアルの境界は溶け合い、すべてが同一のレイヤーで更新されていく世界観を提示。

さらに、リリース後には恒例となっているVlogの更新も予定している。

＜リリース情報＞

HIYADAM

Single「Laminate your world」

配信中

https://spaceshowerfuga.lnk.to/laminateyourworld

HIYADAM Instagram：https://www.instagram.com/hiyadam/