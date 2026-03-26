大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、投手陣を中心に相次ぐ負傷離脱に悩まされていた。今季は大谷翔平選手が開幕から二刀流として出場する予定だが、先発ローテーションの柱であるブレイク・スネル投手の出だしは遅れそうだ。米メディア『ニュース・ウィーク』のカート・ビショップ記者が言及した。

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ドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えるが、スネルを欠いた状態でシーズンに入ることになりそうだ。スネルはキャンプ序盤に肩を痛め、今も登板を回避して調整を続けている。

それでも回復は順調だ。すでにブルペン投球を行う段階まで進んでおり、復帰への道筋は見えつつある。本人も復帰時期について「4月末までには戻りたい」と語っており、チームと具体的なスケジュールを詰めている最中だという。

スネルは昨季も同様の肩の怪我に苦しみ、登板は11試合にとどまったものの、防御率2.35と高いパフォーマンスを維持し、ワールドシリーズ進出に貢献した。2度のサイ・ヤング賞に輝いた実力者であり、復帰すればローテーションの柱として大きな戦力になるのは間違いない。

早期復帰が望まれているスネルについて、ビショップ氏は「彼の最初のブルペンは短かったものの順調に進み、いつ実戦復帰できるかについて見通しを立てている状態だ」と言及した。

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