サントリーは3月31日、「翠ジンソーダ缶<すっきり爽やか>」(178円:350ml／241円:241円)「翠ジンソーダ<本格濃いめ>」(同)を全国で新発売する。26日からは杉咲花、西島秀俊を起用した新TV-CMを全国で順次オンエアする。

食事に合わせやすい定番新2種

サントリージン「翠(SUI)」は、"洋"のボタニカル素材のすっきり爽やかな香りがありながら、"和"の素材を薬味のように掛け合わせた、日本ならではのブランド。

同社によれば、食事と合わせて楽しむハイボール、レモンサワーに次ぐ、第三のソーダ割として飲食店での売り上げが前年比126%と拡大している一方、缶を中心とした家庭用は91%と翠ジンソーダの価値を明確にし切れていないという。

そこで今回は、食中酒として「すっきりして甘くなく飲み飽きない、食事の邪魔をしないものを選びたい」「食事もお酒もしっかり楽しみたい、お酒を味わえる本格的なものを選びたい」という2つのニーズに応えた商品を開発。

「翠ジンソーダ缶<すっきり爽やか>」は、飲食店で共に合わせられることの多い"レモン"の果汁と原料酒を採用。食中で飲みやすいアルコール5%で仕上げた。

「翠ジンソーダ缶<本格濃いめ>」は、非加熱製法を採用することで炭酸感をアップ。お酒の味わいをより楽しめるアルコール7%となっている。

杉咲花・西島秀俊 "うまい晩メシ"を堪能する 新CM

26日からオンエア開始する新CMでは、西島さんが中華料理店で麻婆豆腐定食、杉咲さんが自宅で生姜焼きとごはんと、それぞれの"うまい晩メシ"を堪能しながら、おいしそうに「翠ジンソーダ」の魅力を訴求している。