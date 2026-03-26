「いくつか懸念点がある」大谷翔平所属のドジャース、WS3連覇への不安要素…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。現段階では優勝の最有力候補と目されているが、米メディア『クラッチポインツ』は投手陣に不安要素があると言及している。

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同メディアは「ドジャースのロースターはほぼ完璧に近いといえるものの、投手陣にはいくつか懸念点がある。まず先発ローテについては山本由伸投手、大谷翔平投手、タイラー・グラスノー投手は計算が立つ。一方、ブレイク・スネル投手は負傷で出遅れる見込みで、エメ・シーハン投手はまだMLBレベルで実力を証明しきれておらず、佐々木朗希投手もスプリングトレーニングでは苦戦している。層の厚さ自体に問題はないが、一般に思われているほど圧倒的とは言い切れない」と指摘。

続けて、「ブルペンも昨年は課題とされていたが、MLB屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手を手に入れた。それでも、リリーフ陣は決して万全ではない。タナー・スコット投手は昨季苦戦し、ブレーク・トライネン投手も不調に陥った。今季に向けてはディアスとともに、複数のリリーバーが復調する必要がある」と記している。

投手陣に脆さがあるとみられているドジャースだが、デーブ・ロバーツ監督ら首脳陣はうまくやりくりできるのか、手腕が問われるシーズンになりそうだ。

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