日本時間3月26日に開幕を迎えるメジャーリーグ。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日に開幕戦を行う。オープン戦ではレギュラー争いが繰り広げられているが、スターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここではドジャースの開幕スタメンを予想したい。
ドジャースの開幕オーダーは？
1番（DH）大谷翔平
2番（右）カイル・タッカー
3番（遊）ムーキー・ベッツ
4番（一）フレディ・フリーマン
5番（捕）ウィル・スミス
6番（左）テオスカー・ヘルナンデス
7番（三）マックス・マンシー
8番（二）ミゲル・ロハス
9番（中）アンディ・パヘス
1番大谷翔平の次に2番カイル・タッカーを置き、3番ムーキー・ベッツ、4番フレディ・フリーマンが並ぶオールスター級の上位打線が完成。
さらに勝負強さが光る5番のウィル・スミス、長打が期待出来る6番テオスカー・ヘルナンデス、7番マックス・マンシーが並べばスキのない打線になるだろう。
8番ミゲル・ロハス、9番アンディ・パヘスが繋いで走者を出した状況で大谷翔平に回れば、相手投手に大きなプレッシャーをかけられる。
開幕戦は本拠地・ドジャー・スタジアムにアリゾナ・ダイヤモンドバックスを迎える。毎年好順位に位置する同地区の手強いライバルだけに、負けられない3連戦となりそうだ。
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