日本時間3月26日に開幕を迎えるメジャーリーグ。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日に開幕戦を行う。オープン戦ではレギュラー争いが繰り広げられているが、スターティングメンバーの陣容が見えてきている。ここではドジャースの開幕スタメンを予想したい。

ドジャースの開幕オーダーは？

1番（DH）大谷翔平

2番（右）カイル・タッカー

3番（遊）ムーキー・ベッツ

4番（一）フレディ・フリーマン

5番（捕）ウィル・スミス

6番（左）テオスカー・ヘルナンデス

7番（三）マックス・マンシー

8番（二）ミゲル・ロハス

9番（中）アンディ・パヘス

1番大谷翔平の次に2番カイル・タッカーを置き、3番ムーキー・ベッツ、4番フレディ・フリーマンが並ぶオールスター級の上位打線が完成。

さらに勝負強さが光る5番のウィル・スミス、長打が期待出来る6番テオスカー・ヘルナンデス、7番マックス・マンシーが並べばスキのない打線になるだろう。

8番ミゲル・ロハス、9番アンディ・パヘスが繋いで走者を出した状況で大谷翔平に回れば、相手投手に大きなプレッシャーをかけられる。

開幕戦は本拠地・ドジャー・スタジアムにアリゾナ・ダイヤモンドバックスを迎える。毎年好順位に位置する同地区の手強いライバルだけに、負けられない3連戦となりそうだ。

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