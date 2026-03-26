バイエルンに所属する日本女子代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子が、途中出場から1ゴール1アシストを記録する活躍を見せた。

女子チャンピオンズリーグ（WCL）準々決勝ファーストレグが25日に行われ、バイエルンは敵地で日本女子代表（なでしこジャパン）MF宮澤ひなたの所属するマンチェスター・ユナイテッドと対戦。谷川はベンチスタートとなった一方、宮澤は先発出場を果たした。

試合は2分にペルニレ・ハーダーのゴールでバイエルンが先制したが、24分にはマヤ・ル・ティシエがPKを決めてマンチェスター・ユナイテッドが追いつく。その後、59分から谷川が途中出場すると、71分には谷川の絶妙なスルーパスからハーダーが勝ち越しゴールを挙げた。

76分にはコーナーキックからハンナ・ルンドクヴィストのヘディング弾でマンチェスター・ユナイテッドが再び試合を振り出しに戻したが、84分に華麗なトラップからシュートコースを作った谷川が右足で流し込んで、バイエルンが3度目のリードを手にした。

これが決勝点となり、このまま3－2で試合終了。途中出場から1ゴール1アシストを記録した谷川の活躍もあり、バイエルンが敵地で先勝している。なお、宮澤は76分までプレーした。ベスト4入りをかけたセカンドレグは4月1日に開催される。