スコットランド代表MFスコット・マクトミネイ（ナポリ／イタリア）が、トレーニングを欠席したようだ。25日、スコットランドメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在29歳のマクトミネイはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、トップチームでも通算255試合出場で29ゴール8アシストを記録。そして、2024年8月にナポリに完全移籍し、今季もここまで公式戦36試合出場で11ゴール4アシストという成績を残している。

そんなマクトミネイは2018年3月にスコットランド代表デビューして以降、通算67試合に出場し、14ゴール4アシストを記録しており、今月28日に日本代表と、同31日にコートジボワール代表と対戦するスコットランド代表メンバーにも選出されている。

しかし、今回の報道によると、25日に行われたスコットランド代表のトレーニングにマクトミネイは参加しなかった模様で、すでに復帰後ナポリでは2試合に出場していたものの、2月中旬から約1カ月戦列を離れていたことから、状態には注目が集まっている。それでも、現時点で原因は明らかになっていないが、大きな問題ではないと見られており、日本代表戦とコートジボワール代表戦には出場できる見込みであることが伝えられている。

スコットランド代表と日本代表の一戦は、28日17時（日本時間29日2時）キックオフ予定となっており、試合はNHK総合テレビで生中継されるほか、NHK ONEで同時／見逃し配信もされる。また、U-NEXTでもリアルタイム配信（有料）／見逃し配信されることが決まっている。