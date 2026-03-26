アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの息子であるクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアが、レアル・マドリードの下部組織のトレーニングに参加している。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。

現在15歳のC・ロナウド・ジュニアは、偉大なる父の背中を追って、レアル・マドリードやユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーなどで活躍し、現在は父の所属するアル・ナスルの下部組織でプレーしている。

報道によれば、U－16ポルトガル代表でも活躍する185センチの大型ウイングは、現在カデテA（U－16チーム）のトレーニングに参加中。先日には自身のSNSに「日々良くなっている」とのコメントとともに同地でトレーニングに励む姿を投稿していた。

『ESPN』の情報筋によると、レアル・マドリードはイラン紛争による中東情勢の不安定な状況もあり、クラブレジェンドの息子のトレーニング参加を受け入れたという。しかし、この状況がカンテラへの加入につながるかどうかは、まだ判断するにも時期尚早だという。

さらに、別の情報筋は、将来的にレアル・マドリードへの移籍の可能性を完全に否定はしなかったものの、C・ロナウド・ジュニアに関する報告は芳しくないとの見立てもあるようだ。

現時点ではあくまで単なるトレーニング参加という状況だが、偉大な父親は先日にセグンダ・ディビシオン（スペイン2部）のアルメリアの少数株主となるなど、将来的なスペイン復帰の可能性を残しており、今後の動向に注目だ。