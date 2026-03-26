頼れる守護神が日本代表に帰ってきた。パルマ・カルチョに所属するGK鈴木彩艶は、昨年11月に行われたセリエA第11節ミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。日本での手術、リハビリを経て、今月13日に行われたセリエA第29節トリノ戦でついに戦線復帰を果たした。

FIFAワールドカップという大舞台も迫る中での長期離脱となったが、焦りはなかった。「4カ月という初めて経験するリハビリ期間でしたけど、常にワールドカップという目標を持ちながら、その先を見ながらできた」と振り返る。「まずは復帰できたことが一番だと思います。（復帰以降のセリエAでは）結果が伴わず悔しいですけど、一歩踏み出せたことは大きい」と前向きに話した。

現在の状態については「まだ完治はしていなくて、痛みと付き合いながらやらなければならない」そうだ。「感覚的な部分で違いはありましたけど、日に日に良くなっている部分もあるので、もっと上げていきたい」と意欲を示す。負傷した当初は骨折した左手こそ使えないが、右手と両足は万全だったため「手術をしてから3日後には、もうガンガン動き出していました（笑）」と鈴木。「左手は使えなかったですけど、それ以外のところは全部やってきました」と話し、脳や目のトレーニングも行い、レベルアップに努めてきた。

「自分としてはポジティブに捉えています。4カ月、長い間ピッチに立つことはできなかったですけど、できることもたくさんありましたし、それをやってきた自負もある。今はピッチでパフォーマンスを発揮する時間だと思っています」と力強く語った。