日本代表は25日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、グラスゴーで練習を行った。

体調不良のため、24日はホテル静養となった佐藤龍之介。この日も練習場には姿を見せず、26名で全体練習を実施した。ラダートレーニングやボール回しを終えると、名波浩コーチ主導のもとフォーメーション練習を開始。スローインからの流れやビルドアップの形などを入念に確認した。

ビブスあり：GK鈴木彩艶：DF橋岡大樹、渡辺剛、伊藤洋輝：MF田中碧、佐野海舟、伊東純也、前田大然：FW佐野航大、三笘薫（塩貝健人）、小川航基

ビブスなし組は谷口彰悟、鎌田大地、中村敬斗、堂安律らが務め、“仮想スコットランド”の『4-3-3』布陣を形成した。試合まで残り2日間あるため断定はできないが、『3-4-3』布陣で臨んだビブスあり組がスコットランド戦のスタメンと予想される。この日から冒頭15分公開となっていたが、45分程度が公開され、以降は非公開で調整を続けた。

スコットランドとの一戦は、3月29日（日）日本時間2時キックオフ。NHK総合にて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）