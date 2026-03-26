「あざとかわいい」は、武器か、それとも罠か――。フジテレビの動画配信サービス・FODでは、TOKYO MXのドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』を、4月2日21時54分独占配信する(以降、毎週木曜最新話が更新)。

同作は、網戸スズ氏による同名コミックを原作としたラブコメディ。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、自身を上回る“上級あざかわ女子”の出現によって初めて敗北を知り、プライドを懸けた戦いに挑む姿を描く。

主演は大友花恋。自信満々で小悪魔的ながらどこか憎めない主人公・琴音をコミカルに演じる。琴音の最強のライバル・佐原なず奈役には元乃木坂46の桜井玲香、2人が想いを寄せる上司・清水将貴役には超特急の船津稜雅が起用され、“あざかわ女子”同士の三角関係が物語の軸となる。

物語は、どんな場面でも注目と好意を集めてきた琴音が、なず奈の登場によってすべてを奪われるところから展開。互いに譲れないプライドを懸け、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のし烈なバトルが繰り広げられる。

恋の駆け引きと自己肯定感が交錯する中で、2人の女性が“本当の幸せ”を見つけられるのかが見どころ。全8話で描かれる新感覚ラブコメディとして注目を集めそうだ。

【編集部MEMO】

大友花恋は、1999年10月9日生まれ、群馬県出身。2012年にドラマ出演で俳優デビューし、以降は『あなたのことはそれほど』『チア☆ダン』など話題作に出演。近年は、映画『教場 Reunion／Requiem』やドラマ『未来のムスコ』『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』などに出演する。

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