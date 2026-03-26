増え続ける不登校の子どもたち――その“居場所”を描くドラマに、新たな顔が加わった。落語家の三遊亭好楽が、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』(毎週土曜21:00～)に出演する。

三遊亭好楽

好楽が演じるのは、主人公・浮田タツキ(町田啓太)が勤めるフリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ・永楽義明。昔遊びの名人として子どもたちに親しまれる役どころで、物語に温かみを添える存在となる。

出演にあたり、好楽は「一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がする」とコメント。「そんな事をこの役を通して伝えられたらいいなと思います」と意気込みを語っている。

本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所であるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長のタツキは「楽しいことだけ、やろう！」をモットーに、遊びやアートを通して子どもたちに寄り添う“甘すぎる”教師だ。同僚の青峰しずく(松本穂香)はその姿勢に疑問を抱きながらも、彼の真意や葛藤に触れていく。

小中学生の不登校が過去最多を更新する中、子どもたちと向き合いながら、多様化する生き方に希望を見出していく姿を描く本作。町田、松本のほか、藤本美貴、寺田心、比嘉愛未、江口洋介らが出演する。