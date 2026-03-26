中京テレビ放送は「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」の放送5周年を記念し、名古屋・東京・大阪・福岡の4都市でイベントを開催する。

全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場

4月3日～5日には、名古屋の久屋大通公園 エンゼル広場(愛知県名古屋市中区)で開催する。4月10日～12日には東京の有明ガーデン 1F スポーツエンターテイメント広場(東京都江東区有明)で開催。4月24～26日には大阪のグラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた(大阪府大阪市北区)、5月8日～10日には、福岡の福岡大名ガーデンシティ(福岡県福岡市中央区)で開催する。

会場⁬には、番組の世界観を体験できるように、高さ8m超の「オモてなし巨大ガチャ」を設置。名古屋・東京会場では、収録セットを設置する。

オモウマ広場 イメージ

そのほか、名物店主のスピード鍋振りや叫び声などに挑戦できるチャレンジステージ、番組オリジナルのオモウマいグッズを販売するショップも登場する。

番組オリジナルグッズ

お祭りの酒場気分が味わえるエリア「オモウマ酒場」も設置。各会場でオモウマい店取材店3店と、地元人気店の計8店が登場し、店舗のグルメを楽しめる。なお、取材店グルメは完全事前予約制で、チケットぴあにて販売を予定。購入者にはサワーの半額券をプレゼントする。

オモウマ酒場イメージ

時間は各会場ともに金曜16時～21時、土曜10時～21時、日曜10時～20時。