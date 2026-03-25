大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。開幕二塁レギュラーを目指していた中での非情宣告となったが、ここから這い上がれるかについても見通しは極めて不透明なようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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キムはWBCによる一時離脱がありつつも、今春のオープン戦では9試合、打率.407、1本塁打、6打点といった好成績をマーク。しかし、アレックス・フリーランド内野手やサンティアゴ・エスピナル内野手らライバルの後塵を拝することになった。

同メディアは「すぐに立て直せるチャンスが来るようには見えない。トミー・エドマン内野手は早ければ4月末にも戻る可能性があり、キケ・ヘルナンデス内野手の復帰目標はその約1か月後だ。ベテラン勢が戻ってくれば、フリーランドも出場機会が限られてくる可能性がある」と指摘。

続けて、「キムは3年1250万ドル契約の2年目に入っているが、2028年の球団オプションが行使される可能性はほぼなくなったと見られている。現段階で最も現実的なのは、3Aで打撃成績を上げさせ、その価値が高まったタイミングでトレードに出すというシナリオだ。まだそれほど時間が経っていない段階で見切りをつける可能性があるというのは奇妙にも感じられるが、内野の層の厚さと今回の降格が信頼の欠如を示していることを踏まえると、彼の時間は限られているようにも思える」と推察している。

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