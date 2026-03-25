村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスにとって、オフシーズンに下した決断が、今後の未来を左右するものになるかもしれない。オフシーズンに獲得した26歳の村上宗隆内野手に大きな期待が寄せられていると、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

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村上はNPBの東京ヤクルトスワローズで8年間プレーし、通算892試合で246本塁打を放っている。

特に2022年には56本塁打を記録して、NPB史上2位、日本人選手としては最多の本塁打数となった。

さらに、侍ジャパンのメンバーの一人として参加したワールド・ベースボール・クラシックでは、5試合で19打数4安打、打率.211、満塁本塁打1本、5打点を記録している。

そのパワーヒッターが、今オフにホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結んだ。

昨季ア・リーグ中地区で60勝102敗の最下位に終わり、散々な結果で幕を閉じたチームとしては、またとないチャンスを掴み取ったことになる。

それを踏まえ、同紙は「この一塁手は、ホワイトソックスの中軸打線に新たな風を吹き込む存在となる」とし、

「彼は間違いなく、今シーズン注目すべき選手の1人となるだろう」と、期待感を示している。

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