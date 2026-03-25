千葉ロッテマリーンズと京成電鉄は25日、千葉ロッテマリーンズに装飾されたラッピング電車「京成線 マリーンズ号」が25日より運行を開始したと発表した。

京成電鉄でのラッピング電車「京成線 マリーンズ号」は今年で4回目の企画。「京成線 マリーンズ号」の装飾は車体側面に全10選手（小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、藤岡裕大内野手、髙部瑛斗外野手、西川史礁外野手、藤原恭大外野手、山本大斗外野手）がデザインされている他、2026 年のチームスローガン「PLAY FREE. WIN HARD.」で車内が埋め尽くされ、車両 1 編成が千葉ロッテマリーンズ一色となる。

なお、「京成線 マリーンズ号」は京成本線や押上線を中心に運行するほか、京急線、都営浅草線、北総線、芝山鉄道線にも乗り入れ予定であり、広域のたくさんの方々に利用できる。

▼ 「京成線 マリーンズ号」の運行区間

＜「京成線 マリーンズ号」運行区間詳細＞

【京成線内】京成本線（京成上野～成田空港）、押上線（押上～青砥）、東成田線（京成成田～東成田）

【相互乗り入れ線内】京急線（泉岳寺～羽田空港第1・第2ターミナル）、都営浅草線（押上～西馬込）、北総線（京成高砂～印旛日本医大）、芝山鉄道線（東成田～芝山千代田）

※路線図は京成電鉄ホームページにて

※運行区間はその日の車両運用により異なる

※運行日は予告なく変更となる可能性あり