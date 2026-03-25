中日のドラ1ルーキー、中西聖輝が好投も降雨ノーゲームに　デビュー戦へ向…















中日ドラゴンズの中西聖輝投手は25日、ナゴヤ球場で行われた横浜DeNAベイスターズとの2軍戦に3回から2番手で登板。1イニングを無安打無失点に抑えた。











この日の試合自体は降雨ノーゲームとなったため、公式記録には残らない数字となってしまったが、確かにドラ1ルーキーの片鱗を示した。



中日先発・大野雄大の後を継いで3回から2番手で登板した2025年のドラ1投手、中西聖輝。



DeNA・高見澤郁魅から空振り三振を奪うと、続く投手のオースティン・コックスは見逃し三振に。最後は東妻純平をストレートで遊ゴロに仕留めた。



4回も登板予定だったが、雨脚が強まり試合は一時中断。その後、試合は降雨ノーゲームとなった。



ここまでオープン戦4試合に登板し、16.2回を投げ防御率2.16と安定した成績をマーク。



開幕ローテーションでの起用も井上一樹監督が明言しており、黄金ルーキーのデビュー戦に期待が高まっている。





















【動画】中日ドラ1ルーキー、中西聖輝の快投がこちら！

DAZNベースボールのXより













なんとも美しい



ドラ1ルーキー・中西聖輝が救援登板

(映像は3回表2アウト目の奪三振)



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